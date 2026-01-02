Italia: Academia de la Pasta saluda reducción de aranceles de EEUU

"Esta decisión protege la excelencia italiana, a nuestras empresas en el extranjero vinculadas a la cadena de suministro de pasta, y reconoce el gran valor de los productos Made in Italy en todo el mundo", agregó Pica.

Según el representante del sector, "este resultado es fruto del esfuerzo conjunto del ministro de Agricultura, Francesco Lollobrogida, el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y el comisario europeo Sefkovic".

"En los próximos meses comenzarán las actividades de la Academia de la Pasta, en particular las centradas en la formación y la promoción de este producto emblemático de la agroalimentación italiana, con el objetivo de difundir y enseñar la auténtica cultura gastronómica italiana de la pasta, destacando los productos típicos, las técnicas tradicionales, las recetas originales, la calidad y la sostenibilidad", concluyó Claudio Pica. (ANSA).