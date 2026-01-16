Italia actualiza su posición sobre el Ártico ante la escalada de tensión en Groenlandia

Por Angelo Amante

ROMA, 16 ene (Reuters) -

El Ártico se ha convertido en escenario de una rivalidad estratégica cada vez más intensa, según un documento del Gobierno italiano que se presentará el viernes, en el que se cita la "presencia militar masiva" de Rusia en su cinturón septentrional y

Italia tiene estatus de observador en el Consejo Ártico que supervisa la región desde 2013 y actualizó su política cuando la reciente tensión entre Estados Unidos y Dinamarca sobre Groenlandia la atención sobre la zona.

En el borrador del documento político que ha sido revisado por Reuters, Roma señalaba el renovado enfoque de Moscú en el Ártico —"donde se encuentran los recursos energéticos y minerales vitales para la seguridad del país"—, que incluía un aumento de su presencia militar.

"La militarización de la región, la asociación más estrecha entre la Federación Rusa y China, el fin de la neutralidad de Suecia y Finlandia tras su adhesión a la OTAN y la posición de Estados Unidos sobre Groenlandia son algunos de los principales motores del cambio", señala el documento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha renovado sus llamamientos al control estadounidense de Groenlandia para evitar que Rusia o China la ocupen. La isla, territorio autónomo de Dinamarca, rechazó la idea en conversaciones celebradas en Washington esta semana, exponiendo diferencias "fundamentales".

Italia señaló el intento de China de elevar su perfil ártico como autoproclamado "Estado cercano al Ártico", incluido el creciente interés por el transporte marítimo a lo largo de la Ruta Marítima Septentrional y el estrechamiento de lazos con Moscú que se extienden a cuestiones militares. Según el documento, el desarrollo de las rutas marítimas árticas abre "perspectivas significativas" para los constructores navales, como la italiana Fincantieri, que construye buques capaces de operar en entornos extremos. (Información de Angelo Amante; edición de Keith Weir y Thomas Derpinghaus; edición en español de Paula Villalba)