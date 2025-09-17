Italia acude sin Filippo Ganna a Mundiales de Ruanda

Italia se presentará en los Mundiales de ciclismo en ruta, del 21 al 28 de septiembre en Ruanda, sin Filippo Ganna, gran especialista de contrarreloj, anunció este miércoles la Federación Italiana de Ciclismo.

Las opciones italianas de medalla en la contrarreloj masculina del 21 de septiembre descansan así sobre los hombros de Matteo Sobrero y de Mattia Cattaneo.

Ganna, doble campeón del mundo (2020, 2021) y subcampeón olímpico de la especialidad en 2024, explicó haber tomado la decisión "de no participar en los Mundiales desde hace tiempo, evidentemente debido al recorrido".

Selección de Italia para los Mundiales 2025:

. Carrera en línea hombres (28 de septiembre): Marco Frigo, Giulio Pellizzari, Fausto Masnada, Mattia Cattaneo, Lorenzo Fortunato, Andrea Bagioli, Giulio Ciccone, Matteo Sobrero

. Contrarreloj hombres (21 septiembre): Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo

. Carrera en línea mujeres (27 septiembre): Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Barbara Malcotti, Monica Trinca Colonel, Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini, Soraya Paladin

. Contrarreloj mujeres (21 septiembre): Soraya Paladin, Monica Trinca Colonel

