Italia: Adiós a Pippo Baudo, un ícono de la TV

Con este homenaje, promovido por los directivos de la RAI en acuerdo con su familia, también se estableció el horario de apertura de la capilla ardiente: de las 10 del lunes 18 de agosto a las 20 (horario local, sujeto a ampliación para permitir el acceso a quienes aún estén en la fila); y de 9 a 12 del martes 19 de agosto.

El funeral, como anunció Viale Mazzini, se celebrará en su querido Militello Val di Catania, el 20 de agosto a las 16 (hora local) en la iglesia de Santa Maria della Stella.

La última aparición pública de Baudo fue en la fiesta del cumpleaños número 90 de Pierfrancesco Pingitore, donde sonrió a pesar de estar en silla de ruedas, y fue captado en varias fotos rodeado de muchos amigos.

Pippo Baudo, el "rey de los presentadores", falleció anoche a los 89 años. La noticia, obtenida por ANSA de fuentes cercanas a la familia, fue confirmada por su abogado y amigo íntimo, Giorgio Assumma.

"Monumento" de la televisión italiana, nació en Militello in Val di Catania el 7 de junio de 1936. Una larguísima carrera como protagonista, recompensada con el honor de Caballero Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana, el máximo reconocimiento, que el presidente Sergio Mattarella le entregó en el Quirinal el 22 de septiembre de 2021.

Ochenta y nueve años y muchos récords, como el histórico de haber acogido 13 Festivales de San Remo, cinco de ellos consecutivos (de 1992 a 1996) como la otra leyenda, Mike Bongiorno, y como Amadeus.

Baudo, invitado a "La tv fa 70", el programa presentado por Massimo Giletti en Rai 1 para conmemorar el 70 aniversario de la televisión italiana, regañó a Amadeus, reticente a creer que 2024 sería realmente su último Festival. La historia sería diferente; es bien sabido que Amadeus se mudará a Nove, pero cuando aceptó presentar el primer festival, acudió a Baudo en busca de consejo.

Baudo tenía un gran amor por la música (incluso por la ópera clásica) y soñaba con ser director de orquesta.

"Un sueño que nunca logré realizar: envidiaba el talento de Pippo Caruso, con quien forjé una fuerte amistad. Dirigir a tantos músicos es una sensación indescriptible, solo sé tocar el piano", solía decir.

Sin embargo, tenía un don proverbial para descubrir talentos, desde Laura Pausini hasta Lorella Cuccarini; y una gran pasión por el espectáculo. Son algunos de los rasgos que hicieron de Baudo, o más bien "Superpippo", como se le conocía cariñosamente, una leyenda.

Sentía un profundo arrepentimiento: "No haber trabajado con Raffaella Carr…", como admitió con emoción tras el fallecimiento de la reina del espectáculo televisivo. (ANSA).