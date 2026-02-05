Italia afirma que desbarató ciberataques rusos contra los JJOO de Invierno

Italia desbarató una serie de ciberataques rusos contra los Juegos Olímpicos de Invierno que comienzan el viernes en Milán Cortina, afirmó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani.

"Logramos frustrar una serie de ciberataques contra oficinas de la cancillería, empezando por la de Washington, y también contra algunos recintos de los Juegos Olímpicos de Invierno, incluidos hoteles en Cortina", declaró Tajani durante un viaje a Washington y añadió que esta intrusión era "de origen ruso".

Mark Adams, director de comunicación del Comité Olímpico Internacional (COI), declaró a la prensa: "No hacemos comentarios sobre seguridad; es la mejor práctica".

Un grupo de hackers rusos reivindicó la autoría del ataque que, según afirmaron, era una respuesta al apoyo del gobierno italiano a Ucrania.

"La postura proucraniana del gobierno italiano conlleva que el apoyo a los terroristas ucranianos sea castigado con nuestros ataques DDoS a sitios web", rezaba un comunicado en un canal de Telegram que supuestamente representa al grupo Noname057.

Los ataques DDoS (denegación de servicio distribuida) impiden el acceso a un sitio web al sobrecargar sus servidores con tráfico.

AFP no pudo verificar de inmediato la titularidad de la cuenta, pero sus declaraciones parecen coincidir con las citadas por analistas de ciberseguridad en internet.

El grupo afirmó haber atacado los sitios web de varios hoteles en Cortina d'Ampezzo, una de las ciudades sedes de los Juegos, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero. El acceso a uno de ellos permanecía bloqueado la tarde del miércoles.