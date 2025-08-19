Italia: AIAC pide a Gravina que exija sanción contra Israel

Italia visitará a Israel el 8 de septiembre en el Estadio Nagyerdei de Debrecen (Hungría) y será local el 14 de octubre en el Estadio Friuli de Udine por las fechas 6 y 8 del Grupo I de las Eliminatorias europeas al Mundial 2026.

La carta enviada por la AIAC a Gravina, quien también es vicepresidente de la UEFA, reaviva el debate suscitado por la petición del diputado Mauro Berruto de suspender a las selecciones nacionales de deportes de Israel en Tel Aviv.

Berruto, ex DT de la selección italiana de vóleibol y ahora diputado y director deportivo nacional del Partido Demócrata, pidió el pasado miércoles 13 la suspensión de Israel de todas las competiciones deportivas internacionales.

El llamamiento de Berruto, presentado junto con otros 44 diputados del partido, se dirigía al Comité Olímpico Internacional (COI), la FIFA, la UEFA y los organismos deportivos italianos.

"El deporte no puede permanecer neutral ante una política de aniquilación", se leía en el texto firmado por Berruto, quien denunciaba "la destrucción de la infraestructura deportiva en la Franja de Gaza y la muerte de más de 600 atletas palestinos".

El ministro de Deportes, Andrea Abodi, respondió defendiendo específicamente la legalidad del partido de Italia contra Israel y sin hacer comparaciones con el boicot a Rusia por la guerra con Ucrania.

"Si se es un país agresor, Israel fue atacado", argumentó Abodi.

"Hay muchos conflictos en el mundo, pero el deporte debe unirse", declaró en tanto el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, desde el escenario de la ceremonia inaugural del Mundial de canotaje en Milán, en el que participan atletas rusos, como independientes, y tripulaciones israelíes.

Pero Renzo Ulivieri, titular de la AIAC, discrepa con Abodi y aclaró que el anuncio de una iniciativa de movilización en apoyo del pueblo palestino fue "no sólo un gesto simbólico, sino una elección necesaria que responde a un imperativo moral y es compartida por todo el equipo directivo" de la entidad que preside.

"Los valores de humanidad, que sustentan los del deporte, nos exigen combatir actos de opresión con terribles consecuencias", explicó Ulivieri.

"¿Podemos enfocarnos en jugar, haciendo la vista gorda? Creemos que no es correcto", coincidió el vicepresidente Giancarlo Camolese.

"Demasiadas muertes inocentes. Entre ellas, la de muchos atletas.

sta es una razón más para buscar contramedidas internacionales también en nuestro sector", añadió el vicepresidente Pierluigi Vossi.

"Ante el Holocausto, todos somos judíos, pero la historia no se detiene ante ese horror y no perdona a nadie", se lee en la misiva enviada a Gravina.

La AIAC califica el 7 de octubre como una "masacre terrorista perpetrada por Hamás, con más de 1000 víctimas israelíes inocentes y la toma de 250 rehenes", pero cree que esto no puede "justificar la feroz represalia genocida de Israel, que causó decenas de miles de muertes de civiles".

"¿Puede un partido de fútbol ser sólo un partido de fútbol?", pregunta la AIAC en la carta enviada a Gravina, vicepresidente de una UEFA que no abordó el tema directamente, ni siquiera tras ser criticada por el delantero egipcio del Liverpool, Mohamed Salah, por ofrecer sus condolencias tras la muerte del ex futbolista palestino Suleiman al-Obeid.

Salah criticó en redes sociales a la UEFA por rendir homenaje a Suleiman al-Obeid sin mencionar que, según la Asociación Palestina de Fútbol (PFA), murió a causa de disparos israelíes mientras distribuía ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

"¿Pueden decir cómo murió, dónde y por qué?", escribió Salah en su cuenta de X luego de haber instado ya en octubre de 2023 a que se permitiera la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, implorando el fin de las "masacres" en el conflicto entre Israel y Hamás.

La carta de la AIAC resalta que "el párrafo 5 del Artículo 2 del Estatuto" de la FIGC establece que la entidad presidida por Gravina "promueve la exclusión del fútbol de toda forma de discriminación social, racismo, xenofobia y violencia".

"La Junta Directiva de la AIAC cree unánimemente que, ante las masacres diarias que han causado cientos de muertes entre directivos, entrenadores y atletas, incluyendo a la estrella palestina del fútbol Suleiman al-Obeid, es legítimo, necesario y, de hecho, un deber, situar en el centro del debate federal la solicitud, que se presentará a la UEFA y la FIFA, de la exclusión temporal de Israel de las competiciones deportivas.

Porque el dolor del pasado no puede nublar la conciencia ni la humanidad de nadie", completa la misiva. (ANSA).