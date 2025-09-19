Italia: Al menos tres muertos en la explosión en planta de tratamiento de residuos a las afueras de Nápoles
MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -
Al menos tres personas han muerto y dos más han resultado heridas en una explosión que ha tenido lugar este viernes en una planta de tratamiento de residuos ubicada en el municipio italiano de Marcianise, a las afueras de Nápoles.
Los tres fallecidos eran trabajadores que estaban realizando tareas de mantenimiento, entre ellos estaba el propietario, según ha informado la cadena de televisión italiana Rai. Los Bomberos están en el lugar de los hechos, aunque la explosión no ha provocado incendios, sino una onda expansiva, y la Policía ha iniciado una investigación, mientras que las autoridades han confirmado que no hay desaparecidos.
