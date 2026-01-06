Italia apoya decisión UE de destinar fondos para agricultores antes de negociaciones con Mercosur

ROMA, 6 ene (Reuters) - Italia celebró las medidas de la Comisión Europea para impulsar el apoyo a los agricultores, mientras el bloque se prepara para las delicadas conversaciones sobre el largamente aplazado acuerdo comercial con el Mercosur, en una señal de que los italianos podrían abandonar su oposición al mismo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso dar a los Estados miembros acceso anticipado a algunos fondos agrícolas del presupuesto de la UE para 2028-2034 para ayudar a los agricultores, antes de una reunión para debatir un acuerdo comercial con el bloque sudamericano.

"Acojo con satisfacción la decisión de la Comisión Europea de modificar, a petición de Italia, el nuevo marco financiero plurianual propuesto para poner a disposición de la Política Agrícola Común 45.000 millones de euros adicionales tan pronto como en 2028", dijo el martes la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en un comunicado.

(Reporte de Giselda Vagnoni; editado en español por Lucila Sigal)