Italia apuesta por la infraestructura de los Juegos de Invierno para impulsar la economía

Por Giselda Vagnoni

ROMA, 21 ene (Reuters) - Italia espera recibir una "dosis de dopaje saludable" para su economía de las inversiones vinculadas a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, argumentando que los grandes acontecimientos pueden acelerar proyectos de infraestructura largamente aplazados.

En su intervención en un acto sobre los Juegos celebrado el miércoles en Roma, el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, dijo que los recursos destinados a las obras olímpicas podrían ayudar a levantar la economía nacional.

"Mi pequeña esperanza es que nos echen una mano, un poco de 'dopaje saludable' para el crecimiento del país", dijo Giorgetti, refiriéndose al efecto multiplicador que las inversiones olímpicas -especialmente en conexiones de transporte- pueden tener en la economía.

La economía italiana está perdiendo tracción tras crecer un 0,7% en 2024. Se prevé que el crecimiento disminuya hasta el 0,5% en 2025, antes de recuperarse ligeramente este año, cuando el PIB se expandiría un 0,7%.

Se espera que la demanda interna siga siendo el principal motor, ya que las exportaciones se enfrentan a la debilidad del comercio mundial.

Francia, anfitriona de los Juegos Olímpicos de 2024, solo experimentó un impulso marginal del PIB. El Tribunal de Cuentas del país estimó que la cita deportiva elevó el crecimiento económico en solo 0,07 puntos porcentuales ese año.

"Los grandes acontecimientos son una oportunidad para una mayor movilización en infraestructura", añadió Giorgetti. "También son una excusa para abordar problemas que de otro modo no se abordarían con la rapidez que se requiere, y que nos permiten obtener resultados".

Alrededor de 3.500 atletas se darán cita en Italia con motivo de los Juegos, repartidos entre dos sedes principales -Milán y Cortina d'Ampezzo- del 6 al 22 de febrero, con pruebas adicionales en otras localidades del norte de Italia.

El Gobierno espera recibir 2 millones de visitantes y una audiencia mundial de más de 3.000 millones de personas y prevé beneficios económicos duraderos para las comunidades locales gracias al turismo y a la mejora de las conexiones de transporte.

"La inversión total asciende a 3.500 millones de euros (US$4.100 millones), pero según varios estudios los ingresos superarán los 5.300 millones", dijo el ministro de Transportes, Matteo Salvini, en el mismo acto en el museo MAXXI de Roma.

El presupuesto global de Milano Cortina asciende actualmente a 5.200 millones de euros, de los cuales 3.500 millones corresponden a fondos públicos para infraestructura y 1.700 millones a fondos privados para organizar y celebrar los Juegos. (1 dólar = 0,8526 euros) (Reporte de Giselda Vagnoni. Editado en español por Javier Leira)