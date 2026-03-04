Italia-Argentina, firman memorándum en materia de salud

Un comunicado indica que el acuerdo se firmó en el marco de una misión institucional del Istituto Superiore di Sanit… (ISS) a Buenos Aires, en el marco del Plan de Acción Ötalo-Argentina 2025-2030.

La delegación, encabezada por el presidente, Prof. Rocco Bellantone, y acompañada por el embajador Fabrizio Nicoletti, se reunió con el ministro de Salud argentino, Mario Lugones, con motivo de la firma del memorando.

La misión del ISS, también compuesta por el director general, Andrea Piccioli, visitó también el Hospital Pediátrico Garrahan y el Hospital Italiano de Buenos Aires, ambas instituciones médicas de referencia en la capital argentina.

Posteriormente, se celebró una reunión técnica en ANLIS/MALBRAN (Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud), homóloga del IIS, para identificar futuras líneas de acción conjuntas. La intensa misión de la ISS continúa hasta el 6 de marzo con visitas al Centro Argentino de Terapia de Protones y al Centro de Investigaciones Marinas y Atmosféricas, donde la delegación se reunirá con el Grupo de Investigación de Oceanografía Física del Océano Austral para la presentación del proyecto Sea Care.

La visita a la ISS, concluye el comunicado, "ha fortalecido aún más las relaciones bilaterales entre Italia y Argentina, en un momento en que muchas iniciativas relacionadas con el Plan de Acción 2025-2030 están listas para implementarse". (ANSA).