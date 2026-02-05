Italia-Argentina, más cooperación en ámbitos de Defensa

Durante la reunión, se destacó en una nota que 'ambas partes subrayaron la importancia de consolidar una colaboración estratégica a largo plazo, basada en intereses comunes y en una visión compartida de progreso, innovación y seguridad'.

En este contexto, "se destacó el valor de profundizar los lazos existentes, así como de ampliar y consolidar las líneas de cooperación ya en curso, particularmente en el sector de la industria de defensa".

El diálogo se inscribe en el marco del Plan de Acción Italia-Argentina firmado en 2025 por la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente de Argentina, Javier Milei, que establece directrices para el fortalecimiento de la relación bilateral y la promoción de iniciativas conjuntas en ámbitos estratégicos.

La reunión, concluyó la nota, "reafirmó el compromiso mutuo de Italia y Argentina de continuar trabajando de manera coordinada para alcanzar objetivos cada vez más ambiciosos".

(ANSA).