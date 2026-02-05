Italia-Argentina, más cooperación en ámbitos de Defensa
Encuentro con el embajador Nicoletti con el ministro de Defensa argentino Presti
Durante la reunión, se destacó en una nota que 'ambas partes subrayaron la importancia de consolidar una colaboración estratégica a largo plazo, basada en intereses comunes y en una visión compartida de progreso, innovación y seguridad'.
En este contexto, "se destacó el valor de profundizar los lazos existentes, así como de ampliar y consolidar las líneas de cooperación ya en curso, particularmente en el sector de la industria de defensa".
El diálogo se inscribe en el marco del Plan de Acción Italia-Argentina firmado en 2025 por la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente de Argentina, Javier Milei, que establece directrices para el fortalecimiento de la relación bilateral y la promoción de iniciativas conjuntas en ámbitos estratégicos.
La reunión, concluyó la nota, "reafirmó el compromiso mutuo de Italia y Argentina de continuar trabajando de manera coordinada para alcanzar objetivos cada vez más ambiciosos".
