Italia: Arrancan las esperadas liquidaciones de invierno

Según estimaciones de la Oficina de Investigación de Confcommercio, la confederación de comercio, 16 millones de familias disfrutarán de compras con descuento, con un gasto aproximado de 137 euros por persona, lo que representa una facturación total de 4.900 millones de euros.

Y según una encuesta encargada por las asociaciones del sector, el 92% de los italianos está interesado en aprovechar los descuentos, mientras que solo el 8% pospone la compra. Y la tienda física sigue siendo el eje central de la experiencia de compra para el 87%.

Así lo indica la encuesta periódica realizada por Ipsos para Confesercenti sobre las compras durante las rebajas de invierno de fin de temporada, que podrían alcanzar los 6.000 millones de euros este año.

El interés teórico en las rebajas es alto, pero el resultado práctico, según los resultados de la encuesta, dependerá del atractivo de las ofertas ofrecidas.

La búsqueda de gangas prevalece entre los consumidores: el 40% ya ha decidido qué comprar, y 2 millones de personas ya lo han hecho durante la preventa, pero más de uno de cada dos (53%) afirma que solo completará la compra si encuentra la oferta adecuada.

Entre quienes ya han establecido un presupuesto, el gasto medio previsto ronda los 292 euros por persona, pero la mediana sugiere que uno de cada dos gastará 200 euros o menos: una diferencia que dice mucho sobre cómo se distribuyen las compras.

Estos son algunos principios básicos que la Federación Italiana de Moda y Confcommercio recuerdan a los consumidores al comprar artículos en oferta: 1. Cambios: la opción de cambiar un artículo después de la compra generalmente queda a discreción del minorista, a menos que el producto esté dañado o no cumpla con los requisitos. en este caso, el minorista está obligado a reparar o reemplazar el artículo y, si esto resulta imposible, a reducir o reembolsar el precio pagado. para las compras en línea, los cambios o la cancelación del contrato siempre se permiten dentro de los 14 días posteriores a la recepción del producto, independientemente de los defectos, con la excepción de productos hechos a medida o personalizados.

2. Prueba de artículos: no hay obligación. esto queda a discreción del minorista.

3. Pagos: el comercio debe aceptar tarjetas de crédito y se recomiendan los pagos sin efectivo.

4. Productos en oferta: los artículos en oferta deben ser de temporada o de moda, y es probable que se devalúen significativamente si no se venden en un plazo determinado.

5. Indicación de precios: el comercio debe indicar el precio de venta regular, el descuento y, en general, el precio final.

Durante el periodo de liquidaciones, el precio inicial será el precio más bajo aplicado a los consumidores en los 30 días previos al inicio de la venta.

Confcommercio también destaca las diversas iniciativas promovidas en todo el país por la Federazione Moda Italia, como "Saldi Chiari e Sicuri", "Saldi Trasparenti" y "Saldi Tranquilli". (ANSA).