Italia: Bonucci condena abusos sociales

"Esta falla en la sociedad se manifiesta de muchas maneras; el acoso también es una mirada o una expresión. Hay muchas maneras de ser acosador y de ser víctima de él", advirtió Bonucci en la serie de la Federación Italiana de Fútbol (IGC) publicada en sostenabilia.it.

Tras abordar la redención social en un contexto complejo como el Parque Verde de Caivano, la lucha contra la diabetes y la inclusión de personas con discapacidades cognitivo-relacionales a través del deporte, ahora le toca al flagelo social de esta generación.

El cuarto episodio de "­Alza la voz! El fútbol cuenta" muestra a Bonucci y a Mirko Cazzato, el joven fundador de "­MABASTA!

Movimiento antiacoso liderado por estudiantes adolescentes".

"Hoy en día, los padres están tan absortos en sus vidas que no les dan ninguna importancia a sus hijos. Tengo la suerte de ser padre, y eso es lo que siempre les digo: pase lo que pase, bueno o malo, tienen que contarlo en cuanto lleguen a casa. Ser padre es el trabajo más difícil del mundo", aseguró Bonucci.

El ex zaguero de Juventus, Milan y la "azzurra", entre otros, reveló luego que de niño también fue víctima de acoso escolar.

"Estaba dando un paseo por la calle; era la primera vez que salía solo. Había un chico que me había estado molestando durante un tiempo, y esa tarde tuve la mala suerte de encontrármelo solo", recordó Bonucci.

"En ese momento, me llevó a un callejón y, amenazándome con una pistola, me exigió todo mi dinero y que no se lo dijera a nadie.

Fue un momento difícil, pero también fue la gota que colmó el vaso", aseguró.

"A partir de entonces, me llenó la rabia de haber sufrido una injusticia que me hizo crecer. Reaccioné positivamente, sin encerrarme en mí mismo, hablando con amigos y padres, y esa fue una forma de superarlo", completó Bonucci. (ANSA).