Italia: Buonfiglio presentó plan del CONI para ciclo 2025-2028

El plan se basa en cuatro pilares: el primero es la inversión en centros de entrenamiento olímpico existentes o la creación de nuevos; el segundo, la formación de entrenadores y directivos, la sostenibilidad y los valores políticos.

"La implementación de este plan, que incluye la presentación de informes periódicos, es un compromiso personal y del comité. Los éxitos de París no son un punto de llegada, sino que nos animaron a mirar a Los Ángeles con la responsabilidad de transmitir a las nuevas generaciones un sistema deportivo más inclusivo y competitivo, capaz de ser un referente en Italia, Europa y el mundo", afirmó Buonfiglio en alusión a las ediciones 2024 y 2028 de los Juegos Olímpicos.

"Garantizar recursos al CONI significa facilitar la participación de Italia en los Juegos y, por lo tanto, asegurar el apoyo estructural a las organizaciones deportivas", resaltó el presidente del CONI.

"Seis meses después de las elecciones, soy más consciente del valor de la responsabilidad que me han confiado. Entiendo mejor lo que representa el CONI y me complace destacarlo", aseguró Buonfiglio.

"Trabajamos para que el CONI esté más atento, presente y disponible para el gobierno, utilizando toda nuestra experiencia para una planificación cada vez mejor. Demostramos un sentido de responsabilidad hacia quienes representamos: aproximadamente 16 millones de miembros y 112 mil asociaciones. Esta dimensión refleja la fuerza del CONI", subrayó Buonfiglio.

El presidente del CONI encabezó un acto con que contó con la presencia del secretario general de la entidad, Carlo Mornati, y de numerosos líderes de federaciones de todo el país además del ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, y Sabrina Bono, jefa de gabinete del ministerio de Deporte y Juventud.

Antes de la presentación del informe Censis, Buonfiglio destacó que "el valor económico generado por el CONI es de aproximadamente 85 millones de euros al año", lo que hace que "los 45 millones de euros de financiación deportiva para el comité sean insuficientes".

El estudio, presentado por el secretario del Censis, Giorgio De Rita, es refutado por Giorgetti, impulsor de la reforma deportiva de 2018 y por la que sigue abogando como ministro. "La financiación del mundo del deporte no es insignificante, porque el famoso 32% asignado al deporte ha generado recursos cada vez mayores a lo largo de los años", explicó Giorgetti, quien aprovechó la ocasión para mencionar los fondos disponibles para los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026, mientras que el presupuesto incluye el nuevo juego "Win for Italia Team", cuyos recursos se destinarán parcialmente al CONI para financiar proyectos olímpicos.

"Un resultado increíble. Llevábamos cinco meses trabajando en ello, y contar con el visto bueno del ministro de Economía demuestra aún más la importancia del papel del deporte y el compromiso del gobierno, especialmente en vísperas de los Juegos Olímpicos en nuestro país", valoró Buonfiglio.

Italia ocupa el séptimo puesto en la clasificación general con 799 medallas ganadas en la era moderna de los Juegos Olímpicos de Invierno y Verano.

Parte de este éxito, según el número uno del CONI, proviene de los centros de entrenamiento olímpico, que, según el plan presentado, supondrán una inversión total (de 2026 a 2030) de aproximadamente 32 millones de euros (10,5 millones para el Centro de Entrenamiento Olímpico de Roma, 13 millones para el Centro de Entrenamiento Olímpico de Formia y 8 millones para Tirrenia). (ANSA).