Italia: Calendario 2026 de embajadas italianas en el mundo

El proyecto acompaña la publicación del sexagésimo volumen de la serie, un hito que demuestra un compromiso continuo con la protección y promoción de las misiones diplomáticas italianas.

El embajador Gaetano Cortese, en colaboración con los Servicios Tecnológicos Carlo Colombo, ha renovado para 2026 la iniciativa lanzada en 2024: la creación de un calendario ilustrado con imágenes de embajadas y residencias seleccionadas.

El calendario comienza en enero con la Embajada de Italia en La Haya, "El Palacio de Sophialaan", seguido de febrero con la Embajada de Italia en Viena, en el "Palazzo Metternich", seguido de marzo con "El Palacio Caraman Chimay" en Bruselas, y abril con "Villa Stolojan" en la Embajada de Italia en Bucarest.

En mayo, se encuentra la Embajada de Italia en Oslo, "Villa di Inkognitogaten", seguida en junio por la Residencia del Embajador de Italia en Berna, "La Villa dei Marchesi Paulucci di Calboli".

En el semestre siguiente, julio se dedica a "Villa Hjelt", la Residencia del Embajador de Italia en Helsinki; agosto, a la Embajada de Italia en Estocolmo, "Il Palazzo di Oakhill"; septiembre, al Instituto Italiano de Cultura en Madrid, "Il Palazzo Abrantes"; octubre, a la Embajada de Italia en Ankara; noviembre, a "Villa Firenze", la Residencia del Embajador de Italia en Washington, D. C.; y diciembre, a la Embajada de Italia en Nueva Delhi.

La iniciativa pretende destacar una vez más el valor de los inmuebles diplomáticos italianos y la constante atención que los jefes de misión prestan al mantenimiento y la mejora de estos edificios mediante la restauración y el cuidado arquitectónico continuos. (ANSA).