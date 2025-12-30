Italia: Cien varados a 2.800 metros por accidente con telesférico

Según el servicio de rescate alpino, no hubo heridos de gravedad en el incidente ocurrido en el teleférico de Macugnaga, que asciende hasta el Paso del Moro, a 2.800 metros de altitud, en el Piamonte, cerca de la frontera con Suiza.

"Todo indica que la cabina llegó a la estación superior a una velocidad excesiva, lo que provocó el accidente", señaló el servicio en un comunicado.

En un parte separado, los bomberos indicaron que el episodio involucró a dos cabinas, que "impactaron contra las estructuras de las estaciones superior e inferior".

Tres de los 15 pasajeros que viajaban en la cabina superior sufrieron lesiones, mientras que un operario de la estación inferior también resultó herido.

Alrededor de 100 personas quedaron bloqueadas en la montaña, pero unas tres horas después del accidente, ocurrido a las 11.30 (10.30 GMT), todas fueron evacuadas en helicóptero.

Filippo Besozzi, administrador de la empresa que gestiona el teleférico, explicó a la agencia ANSA que el herido de mayor consideración es un hombre de 59 años, con una lesión en un brazo.

Detalló que se produjo un "problema técnico" y que el teleférico no redujo la velocidad de manera adecuada al ingresar en la estación, chocando contra una barrera.

Aseguró además que no se registraron daños estructurales importantes en la instalación —renovada en 2023—, aunque permanece bajo revisión.

El incidente se produce en pleno pico de la temporada de esquí, cuando numerosos italianos y turistas viajan a la montaña por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En mayo de 2021, 14 personas murieron en un accidente de teleférico en el monte Mottarone, sobre el lago Maggiore, en el norte de Italia, tras la rotura de un cable. Solo sobrevivió un niño israelí de cinco años. (ANSA).