Italia. Cinco alpinistas alemanes muertos en una avalancha en el Tirol italiano

MADRID, 1 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Cinco alpinistas alemanes han fallecido este sábado en una avalancha ocurrida en la parte italiana del Tirol, según ha informado el Cuerpo Nacional de Socorro Alpino y Espeleológico italiano (CNSAS). "En la tarde de hoy se ha producido una avalancha en Alto Adige, en la zona de Ortles, cerca de Cima Vertana, que ha afectado a dos grupos de montañeros alemanes", ha informado el CNSAS en un comunicado publicado en Facebook. El primer grupo estaba formado por tres personas y fue completamente arrastrado por la masa nevada. Los tres cuerpos sin vida han sido ya recuperados. Se trata de dos hombres y una mujer de entre 30 y 50 años que trabajaban como guías en las montañas. En cuanto al segundo grupo, estaba compuesto por cuatro personas, dos de las cuales lograron ponerse a salvo. Las otras dos personas fueron inicialmente dadas por desaparecidas y se activó una búsqueda con apoyo de un helicóptero y drones Pelikan 3 coordinada por la estación de Rescate Alpino Solda. Los dos han sido finalmente hallados sin vida. La avalancha se produjo en una zona cercana al pico Vertainspitze, de más de 3.500 metros de altitud, un destino popular debido a sus vistas en todas direcciones.