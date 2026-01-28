Italia: CIP reconoce a la FIGC como federación paralímpica

El anuncio fue realizado durante un evento celebrado en el Salón Paolo Rossi de la FIGC en Roma, en presencia de su presidente Gabriele Gravina, de su colega del CIP, Marco Giunio De Sanctis, y de Franco Carraro, titular de la División de Fútbol Paralímpico de la FIGC.

"Un día importante. Este reconocimiento refuerza nuestro trabajo, que comenzó en 2019 con la creación de la División de Fútbol Paralímpico", destacó Gravina al inaugurar la conferencia.

A partir del 1 de enero de 2026, el CIP delegó a la FIGC la gestión (técnica, organizativa, formativa y financiera) de las actividades de fútbol para personas con amputaciones y lesiones cerebrales, anteriormente gestionadas por la Federación Italiana de Deportes Paralímpicos y Experimentales (FISPES), tanto a nivel nacional como internacional.

Estas dos disciplinas no están actualmente reconocidas en el programa Paralímpico de Los Ángeles 2028.

"Estamos lanzando una actividad significativa. Este año, disputaremos 1.300 partidos y estaremos presentes en todas las regiones, con 300 equipos y 3.000 atletas", resaltó a su vez Carraro.

"El reconocimiento de la FIGC fue un paso verdaderamente significativo: una admisión fundamental para todo el movimiento paralímpico, especialmente porque se trata del deporte más popular de nuestro país, que se incorpora oficialmente al sistema paralímpico como miembro de pleno derecho, con derecho a voto en el Consejo Nacional de la CIP", resaltó luego De Sanctis.

"Es un primer paso importante en un proceso más amplio: inicialmente, se incluirá en la FIGC a atletas con amputaciones y lesiones cerebrales, pero también hay otros tipos de discapacidades que actualmente practican fútbol, y esperamos que en el futuro se transfieran gradualmente a la égida de la FIGC", completó el titular del CIP. (ANSA).