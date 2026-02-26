Italia: Ciudadanía para esgrimista colombiano Castro Grueso

Grueso, nacido en Colombia en 1992 y quien está radicado en Roma desde que pidió asilo político en 2022, compitió en la pasada edición de los Juegos Paralímpicos de París 2024 con el equipo de refugiados.

"El Consejo de Ministros, en virtud de una propuesta del ministro del Interior, Matteo Piantedosi y dada la solicitud de activación del procedimiento de concesión de la ciudadanía italiana presentada por el ministro de Deportes y Juventud, Andrea Abodi, y considerando la opinión favorable del canciller, Antonio Tajani, ha resuelto proponer al Presidente de la República la concesión de la ciudadanía italiana, por méritos especiales, al señor Amelio Castro Grueso, atleta paralímpico colombiano", informa el comunicado del Palacio Chigi. (ANSA).