Italia: Club de Parma cuestiona a fiscalía de la FIGC

"El comunicado de prensa de la FIGC no duda en publicar el nombre de un menor acusado de un incidente que le causó un daño grave y definitivo, sin que se haya investigado el asunto", se lee en un mensaje emitido por Arsenal Parma.

El comunicado de prensa de la fiscalía de la FIGC, publicado online, incluye el nombre de uno de los presuntos autores y las iniciales de la víctima, junto con su año y liga.

Según el comunicado de la FIGC, un niño presuntamente sufrió repetidos episodios de acoso escolar por parte de sus compañeros, tras lo cual tres directivos del club han sido suspendidos por seis meses.

"Tras un informe, el club inició una investigación interna y denunció el asunto ante la oficina nacional competente de la FIGC. En lugar de colaborar y apoyar los esfuerzos para determinar la verdadera naturaleza del incidente, la FIGC simplemente remitió el caso a la fiscalía, que, una vez finalizada la investigación, presentó diversos cargos contra nuestro club y los directivos implicados", explica Arsenal Parma.

Sin embargo, según el club, el acuerdo de culpabilidad no se refiere a incidentes de acoso: "Dado que los cargos eran múltiples, algunos de los cuales se referían a aspectos formales no relacionados con los presuntos incidentes de acoso denunciados, Arsenal exploró la posibilidad de llegar a un acuerdo con la federación", refiere la nota.

"Es importante destacar que el acuerdo de culpabilidad en sí mismo excluye la posibilidad de que se hayan producido los incidentes de acoso denunciados, ya que el artículo 126, párrafo 7, del Código de Justicia de la FIGC prohíbe los acuerdos de culpabilidad 'por incidentes de abuso' y 'por incidentes de acoso'", agrega el comunicado.

Arsenal Parma añade que "la investigación interna también excluye la verificación de estos hechos" y que los documentos de la investigación de la fiscalía de la FIGC "actualmente pueden excluir la ocurrencia de incidentes de acoso y/o intimidación".

(ANSA).