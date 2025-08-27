Italia: CNH Industrial emitirá bonos por US$429 millones con vencimiento en septiembre de 2035
MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -
CNH Industrial ha fijado el precio de su oferta de bonos en 500 millones de dólares (429 millones de euros) al 3,875% con vencimiento el próximo 3 de septiembre de 2035. El precio de emisión de estos bonos será del 98,906% del importe principal, según ha explicado la compañía mediante un comunicado este miércoles. Los bonos serán emitidos por CNH en el marco de su programa de bonos a medio plazo en euros, que también solicitará su admisión a cotización en el Mercado Global Exchange de Euronext Dublín. Según ha especificado, la empresa utilizará los ingresos netos de la oferta "para sus fines corporativos generales", incluido el reembolso de la deuda existente.
