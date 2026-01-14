Italia-Colombia: Cartagena destaca el aporte de Italia a su patrimonio histórico

"Este proyecto, de casi 3 millones de euros, es la mayor donación que un gobierno extranjero ha hecho a Cartagena en materia de preservación del patrimonio, fomento del turismo y formación educativa, pues también trae consigo un fuerte componente social y de formación", afirmó Turbay desde su cuenta de X.

El mandatario regional se reunió en la víspera en esa ciudad del Caribe colombiano con el embajador de Italia en Colombia, Giancarlo Maria Curcio, para revisar el avance del proyecto, que incluye una serie de obras civiles en el entorno de la zona amurallada del casco antiguo, que fueron diseñadas por el ingeniero italiano Bautista Antonelli en el siglo XVI, para salvaguardarla de los piratas.

"Cartagena está demostrando que el patrimonio puede ser un puente hacia el desarrollo. Desde Italia queremos aportar a este proceso, acompañando una visión que combina historia, sostenibilidad y bienestar para los ciudadanos", afirmó el embajador Curcio, citado por la Alcaldía de Cartagena.

Mediante el proyecto se intervendrán cuatro zonas del centro histórico, el Espigón de La Tenaza, la Murallita del Diablo y los baluartes de San Ignacio y San Francisco Javier, a través de recorridos peatonales y puentes patrimoniales elevados.

La iniciativa, liderada por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), incluye además intervenciones para el mantenimiento de bienes patrimoniales en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, arreglos en el Baluarte de Santo Domingo y la formación de 3.600 personas en turismo, historia y patrimonio, entre otras, en alianza con el Politécnico de Turín.

"Agradecemos al Gobierno de Italia su interés por el desarrollo de nuestra ciudad y el ánimo de continuar fortaleciendo los lazos de cooperación", expresó Turbay. (ANSA).