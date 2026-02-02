Italia: Completó el curso de árbitro con 14 años

Verrocchio, que cursa el penúltimo año de secundaria y también juega en el equipo Pro Montesilvano, asistió al curso y aprobó el examen la sección de Pescara de la Asociación Italiana de Árbitros (AIA).

Alessio Chiavaroli, presidente de la sección de la AIA de Pescara, expresó su satisfacción por Verrocchio y destacó el valor educativo del arbitraje.

"El arbitraje es ante todo una escuela de vida. Ayuda a los niños a crecer, asumir responsabilidades, gestionar sus emociones y organizarse dentro y fuera del campo. Le deseamos a Samuele mucha suerte en su trayectoria. Su corta edad no es una limitación, sino una oportunidad, si se combina con compromiso, pasión y entrenamiento", afirmó Chiavaroli.

El presidente de la sección de la AIA de Pescara también anunció el lanzamiento de un nuevo curso de arbitraje, impartido por los entrenadores Francesco Di Censo y Mauro Dioletta, programado para mediados de febrero.

Este curso también está abierto a quienes ya juegan al fútbol y al fútbol sala, gracias a la posibilidad de doble afiliación.

"Queremos ofrecer a los niños una oportunidad educativa y deportiva concreta, capaz de acompañarlos en su crecimiento personal", concluyó Chiavaroli. (ANSA).