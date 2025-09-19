Italia concede la ciudadanía italiana a una presentadora de Fox News

El gobierno de extrema derecha de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, decidió conceder la nacionalidad italiana a una periodista estadounidense de Fox News, una cadena cercana al presidente Donald Trump, para celebrar su "contribución al fortalecimiento" de las relaciones entre ambos países.

"La señora Bartiromo, a lo largo de sus más de treinta años de carrera como periodista, ha contribuido de manera significativa a fortalecer las relaciones entre Italia y Estados Unidos, manteniendo su compromiso constante con las instituciones italianas", indicó un comunicado del gobierno italiano.

La propuesta de conceder la nacionalidad italiana a Maria Bartiromo fue presentada por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, por "méritos excepcionales" y aprobada en una reunión del Consejo de Ministros el jueves.

Pero aún debe ser aprobada por el jefe de Estado italiano, el presidente Sergio Mattarella.

Bartiromo es una reconocida periodista económica y presentadora de televisión que trabaja en el canal Fox News, propiedad del magnate de los medios Rupert Murdoch.

Tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación suele mencionar con orgullo su origen italiano: su abuelo Carmine llegó a Estados Unidos a los 11 años.

La concesión de la ciudadanía italiana a la presentadora cumple con la normativa, incluso después de que el gobierno de Meloni endureciera este año los requisitos para obtener un pasaporte italiano.

Anteriormente, las personas que podían demostrar vínculos sanguíneos hasta cuatro generaciones podían presentar una solicitud, pero ahora deben tener un padre o un abuelo italiano.

La decisión de conceder la ciudadanía a la periodista ha sido noticia en Italia, dado el apoyo mostrado por Bartiromo al presidente estadounidense Donald Trump y las acusaciones de que difunde teorías conspirativas.

