Italia: condenados por querer reorganizar el Partido Fascista

Es la primera vez que una ley que prohíbe la "reorganización del partido fascista disuelto" se aplica al grupo neofascista.

El caso se remonta a 2018, cuando miembros de CasaPound atacaron a personas que asistían a una protesta contra Matteo Salvini, líder del partido antiinmigrante Liga y entonces ministro del Interior.

Todos los acusados fueron condenados el miércoles por un tribunal de Bari, en el sur de Italia, a 18 meses de prisión.

Siete también fueron condenados a 12 meses por agresión.

Elly Schlein, líder del opositor Partido Democrático de centroizquierda, instó al gobierno de extrema derecha de la primera ministra Giorgia Meloni a prohibir el grupo.

"Ahora que hay una sentencia que lo establece, el gobierno no tiene más remedio que hacer lo que llevamos tiempo pidiendo: disolver Casapound, disolver las organizaciones neofascistas tal como establece la Constitución", declaró.

CasaPound, con sede en Roma, toma su nombre de Ezra Pound, el poeta modernista estadounidense que colaboró con la Italia fascista durante la Segunda Guerra Mundial. En las elecciones parlamentarias de 2013 y 2018, el grupo obtuvo menos del uno por ciento de los votos. Posteriormente, decidió no presentarse a las elecciones.

Miembros de CasaPound han sido grabados haciendo el saludo fascista en Roma, una acción que el actual ministro del Interior, Matteo Piantedosi, condenó en 2024 por ser "contraria a nuestra cultura democrática".

Sin embargo, en aquel momento declaró que era complicado prohibir estos grupos, ya que la ley solo lo permitía en circunstancias muy limitadas.

El partido de extrema derecha Hermanos de Italia de Meloni tiene sus raíces en el MSI, un partido fundado por partidarios de Mussolini después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la primera ministra ha condenado el fascismo y ha reconocido la complicidad de la Italia fascista en el Holocausto. (ANSA).