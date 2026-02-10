Italia: Conmemoración de la masacre de las Foibes

Las matanzas fueron cometidas en el territorio que se extiende desde la zona de Trieste, en la región italiana de Friuli-Venecia Julia, a través de la península de Istria hasta Dalmacia, Croacia, durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial.

Se celebraron actos conmemorativos en todo el país, incluyendo una ceremonia en la Cámara Baja del Parlamento en Roma, en la que participaron el presidente Sergio Mattarella y la primera ministra Giorgia Meloni.

La mayoría de las Foibes eran sumideros kársticos naturales, típicos de Friuli-Venecia Julia y la parte eslovena de Istria, donde se arrojaba a las víctimas, a veces vivas.

Se estima que hasta 15.000 italianos fueron torturados o asesinados por los comunistas yugoslavos que ocuparon la península de Istria durante los dos últimos años de la guerra.

Se desconoce el número exacto de víctimas de estas atrocidades, en parte porque las fuerzas de Tito destruyeron los registros de población local para encubrir sus crímenes.

Italia estableció el Día del Recuerdo de Foibe recién en 2004, ya que la tragedia había sido ocultada por los antifascistas en los años de posguerra.

"Hoy es el Día del Recuerdo", declaró Meloni a través de X.

Un día que llama a Italia a recordar una página dolorosa de nuestra historia, que durante décadas fue víctima de una imperdonable conspiración de silencio, olvido e indiferencia".

Meloni recuerda que "cientos de miles de italianos optaron por abandonarlo todo antes que renunciar a su identidad. La nación no debe tener miedo de afrontar esa verdad, rechazando cualquier intento vil de negación o reduccionismo".

"El recuerdo no es rencor, sino justicia. Es la base de una memoria compartida que une y fortalece a la comunidad nacional, trazando el camino para quienes nos suceden. Italia nunca más permitirá que esta historia sea distorsionada, negada o borrada", concluyó la premier. (ANSA).