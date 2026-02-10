Italia: Conmemorado en Madrid del Día del Recuerdo

Este día, que se conmemora el 10 de febrero, "nació de la necesidad de restituir voz y dignidad a una de las páginas más trágicas de la historia del siglo XX europeo, dejada durante mucho tiempo al margen de la memoria pública", añadió.

"Miles de personas fueron víctimas de las foibe (asesinatos en masa de italianos nativos de Istria perpetrados por locales y partisanos yugoslavos en la Segunda Guerra Mundial) y de un éxodo forzado (350.000 italianos habitantes de Istria, Fiume y Dalmacia) que rompió relaciones, comunidades e identidades", prosiguió.

Por ello "el recuerdo de esa tragedia no debe ser solo un ejercicio formal, sino un compromiso vivo y compartido hacia los valores y la historia en las que se fundan nuestras democracias", subrayó el embajador.

Buccino Grimaldi añadió que "si bien la herida sigue abierta, la ampliación de la Unión Europea en 2004 permitió a Italia, Croacia y Eslovenia integrarse en un espacio común de diálogo, pertenencia y reconciliación, permitiendo a los exiliados, como ciudadanos europeos, restablecer un contacto directo con sus tierras de origen".

La conmemoración contó con una entrevista por parte del subdirector del Giornale, Francesco Maria del Vigo, al senador Roberto Menia, autor del libro "10 febrero - De las foibe al exilio" y primer firmante de la ley 30 de marzo de 2004 n.92 que instituyó este día en memoria de las víctimas de las foibe y del exilio de italianos de Istria, Fiume y Dalmacia.

La jornada, en la que estuvo presente la directora del Instituto Italiano de Madrid, Elena Fontanella, concluyó con la proyección de la película "Red Land - Rosso Istria", de Maximiliano Hernando Bruno. (ANSA).