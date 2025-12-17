Italia considera "prematuro" firmar un acuerdo comercial UE-Mercosur

ROMA, 17 dic (Reuters) -

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó el miércoles que sería "prematuro" que la Unión Europea firme un acuerdo comercial con el bloque latinoamericano del Mercosur.

En una intervención en el Parlamento italiano en vísperas de una cumbre de la UE, afirmó que el acuerdo necesita garantías de reciprocidad adecuadas para el sector agrícola.

Meloni también se mostró confiada en que las condiciones para la firma del acuerdo comercial puedan cumplirse a principios del año próximo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tenía previsto viajar a Brasil a finales de esta semana para firmar el acuerdo, alcanzado hace un año tras un cuarto de siglo de conversaciones con el bloque formado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

(Reporte de Angelo Amante y Alvise Armellini, editado en español por Carlos Serrano)