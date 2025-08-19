Italia: Conte recibirá el Premio Carlo Mazzone 2025

Así lo decidió la familia Mazzone en el segundo aniversario del fallecimiento de uno de los entrenadores más queridos y respetados de Italia, ocurrido el 19 de agosto de 2023 en Ascoli Piceno, donde "Carletto" vivía con su familia.

"Tras el fallecimiento de mi padre, toda la familia y yo decidimos crear un premio en su memoria. El año pasado se lo otorgamos a (el español) Pep Guardiola y Claudio Ranieri", explicó Massimo Mazzone a ANSA.

"Este año se lo otorgaremos a Antonio Conte por su notable trayectoria como jugador, que continuó como entrenador, desarrollando a tantos jóvenes jugadores, tal como le apasionaba a mi padre Carlo", agregó el hijo del DT fallecido en 2023 con 86 años.

Conte, de 56 años y también campeón de la Serie A como DT de Juventus e Inter, alcanzó un crecimiento crucial en su carrera futbolística justamente a las órdenes de Mazzone en Lecce.

La carrera como entrenador de Mazzone comenzó en Ascoli gracias a la visión de futuro del entonces presidente Costantino Rozzi, el primero en confiarle la responsabilidad entre 1968 y 1969, tras una grave lesión que interrumpió su carrera como jugador.

Mazzone, quien formó una familia en Ascoli Piceno durante aquellos años, guio al club primero de la Serie C a la Serie B y luego a su histórico primer campeonato de la Serie A, que Ascoli logró en la temporada 1974-75.

Durante su carrera, también dirigió a Fiorentina, a Catanzaro, a Bologna, a Lecce, a Pescara, a Cagliari, a Roma, a Napoli, a Perugia, a Brescia y a Livorno.

En 2019, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) incorporó a Carlo Mazzone al Salón de la Fama del "Calcio".

El ayuntamiento de Ascoli Piceno le otorgó la ciudadanía honoraria a Mazzone, quien fue recordado con una misa en la iglesia de Santa Maria Goretti en Ascoli Piceno. (ANSA).