Italia: Conte recibirá el Premio Carlo Mazzone 2025
- 1 minuto de lectura'
Así lo decidió la familia Mazzone en el segundo aniversario del fallecimiento de uno de los entrenadores más queridos y respetados de Italia, ocurrido el 19 de agosto de 2023 en Ascoli Piceno, donde "Carletto" vivía con su familia.
"Tras el fallecimiento de mi padre, toda la familia y yo decidimos crear un premio en su memoria. El año pasado se lo otorgamos a (el español) Pep Guardiola y Claudio Ranieri", explicó Massimo Mazzone a ANSA.
"Este año se lo otorgaremos a Antonio Conte por su notable trayectoria como jugador, que continuó como entrenador, desarrollando a tantos jóvenes jugadores, tal como le apasionaba a mi padre Carlo", agregó el hijo del DT fallecido en 2023 con 86 años.
Conte, de 56 años y también campeón de la Serie A como DT de Juventus e Inter, alcanzó un crecimiento crucial en su carrera futbolística justamente a las órdenes de Mazzone en Lecce.
La carrera como entrenador de Mazzone comenzó en Ascoli gracias a la visión de futuro del entonces presidente Costantino Rozzi, el primero en confiarle la responsabilidad entre 1968 y 1969, tras una grave lesión que interrumpió su carrera como jugador.
Mazzone, quien formó una familia en Ascoli Piceno durante aquellos años, guio al club primero de la Serie C a la Serie B y luego a su histórico primer campeonato de la Serie A, que Ascoli logró en la temporada 1974-75.
Durante su carrera, también dirigió a Fiorentina, a Catanzaro, a Bologna, a Lecce, a Pescara, a Cagliari, a Roma, a Napoli, a Perugia, a Brescia y a Livorno.
En 2019, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) incorporó a Carlo Mazzone al Salón de la Fama del "Calcio".
El ayuntamiento de Ascoli Piceno le otorgó la ciudadanía honoraria a Mazzone, quien fue recordado con una misa en la iglesia de Santa Maria Goretti en Ascoli Piceno. (ANSA).
Otras noticias de Antonio Conte
- 1
El Gobierno está haciendo un satélite y dice que será mejor que los de Cristina Kirchner
- 2
El Gobierno y un mezquino reparto de lugares en las listas para los aliados del oficialismo
- 3
Sorpresivo giro: ¿Por qué las pantallas no te dejan dormir? La luz azul no tendría toda la culpa, admiten los expertos
- 4
Dónde ver Homo Argentum online: esto es lo que se sabe sobre su desembarco en el streaming