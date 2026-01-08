Italia contra el esmog, 500 millones para la movilidad sustentable

Los recursos, asignados por el ministerio de Medio Ambiente y Seguridad Energética, se destinarán a capitales de provincia con más de 50.000 habitantes y ciudades metropolitanas que llevaron a Italia a ser objeto de procedimientos de infracción por parte de la Unión Europea debido a los altos niveles de partículas finas.

El ministerio de Medio Ambiente y todos los ministros competentes firmaron el decreto que establece el "Programa de Financiamiento para la Mejora de la Movilidad Sostenible en Grandes Áreas Urbanas", que se encuentra en su fase final de adopción, según anunció el ministerio.

"Con este decreto, ponemos a disposición importantes recursos para ayudar a las ciudades más expuestas a la contaminación atmosférica a cambiar su enfoque", explicó el ministro de Medio Ambiente y Seguridad Energética, Gilberto Pichetto.

"Invertir en movilidad sostenible significa mejorar la calidad del aire, proteger la salud de los ciudadanos y modernizar los centros urbanos. Es una medida concreta que combina medio ambiente, desarrollo y calidad de vida", afirmó el ministro.

El Programa financiará intervenciones para reducir las emisiones de contaminantes (incluidas las micropartículas PM10, las partículas PM2.5 y el dióxido de nitrógeno) y mejorar la calidad de vida urbana.

Estas incluyen el fortalecimiento de la gestión de la movilidad, útil, entre otras cosas, para descongestionar el tráfico urbano y promover alternativas al transporte privado mediante el fortalecimiento del transporte público local, la movilidad colectiva, compartida y a demanda, y la movilidad sostenible.

También se prevé el apoyo a la logística urbana sostenible, incentivos y acciones para apoyar la demanda de movilidad sostenible, así como intervenciones para regular y gestionar la movilidad urbana.

El objetivo, según explica el ministerio de Desarrollo Económico, es concentrar recursos en las zonas con mayor densidad de tráfico y demanda de movilidad, acelerando así la mejora de la calidad del aire y reduciendo el impacto ambiental del sector del transporte.

El Programa adopta "un enfoque integrado que permite a los municipios intervenir de forma coordinada en múltiples áreas y contar con el apoyo técnico de la ANCI (Asociación Nacional de Municipios Italianos) para maximizar la eficacia de las medidas implementadas", concluye el ministerio. (ANSA).