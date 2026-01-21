Italia: crece empleo femenino y juvenil en turismo

"Gracias al compromiso con la sostenibilidad, estamos atrayendo cada vez a más turistas, especialmente desde España y Estados Unidos", añadió la ministra, que consideró FITUR como "una oportunidad única para mostrar nuestros avances y la belleza de nuestros destinos, mientras seguimos impulsando un turismo responsable e inclusivo".

Los datos de monitor WTTC reflejan en Italia una reducción del 7,8% en el consumo de energía de bajas emisiones de carbono vinculado al sector de viajes y turismo (frente al 6% de media mundial), 1,34 millones de puestos de trabajo de empleo femenino en el turismo italiano (frente a los 1,28 millones en 2019), el 48,6% del empleo femenino directo (frente al 47,8% de media europea) y 134.000 jóvenes empleados directamente en el ámbito de los viajes y el turismo, se lee en un comunicado de ENIT (Agencia Nacional del turismo de Italia).

ENIT presenta en FITUR un nuevo stand inspirado en arcos de medio punto que actúan como ventanas abiertas a la belleza italiana, y un espacio gourmet dentro del pabellón de Italia con la nueva colaboración de Il Tortellante (laboratorio terapéutico y formativo de Módena donde jóvenes y adultos dentro del espectro autista aprenden el arte de la pasta fresca artesanal, como ejemplo concreto de responsabilidad social. (ANSA).