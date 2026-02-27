Italia: Descarrila un tranvía en Milán, dos muertos y 40 heridos

El fiscal Marcello Viola, quien se encontraba en el lugar junto con la fiscal de turno, Elisa Calanducci, declaró: "Fue un impacto devastador".

En el momento del descarrilamiento, el tranvía estaba lleno de personas que cayeron al suelo debido al impacto. Sin embargo, una víctima fatal fue rescatada de debajo del tranvía descarrilado y, por lo tanto, probablemente se trataba de un transeúnte que caminaba por Viale Vittorio Veneto, escenario de la tragedia.

El vehículo circulaba desde Piazza Repubblica hacia Porta Venezia. Se abrirá un caso por homicidio involuntario y agresión por negligencia, indicaron las autoridades. "Una tragedia. Es difícil analizar completamente lo sucedido; se llevará a cabo una investigación", declaró el alcalde de Milán, Giuseppe Sala.

El vehículo descarriló, se desvió a gran velocidad de las vías del carril contrario y se estrelló contra un edificio en la esquina de Via Lazzaretto. Esta es la secuencia captada por la cámara de un coche que circulaba por Viale Vittorio Veneto desde Porta Venezia hacia Piazza della Repubblica esa tarde, en dirección contraria al tranvía de la Línea 9 involucrado en el accidente.

En el vídeo, el tren parece inclinarse hacia un lado al salir de su carril y cruzar el carril reservado para el tráfico en sentido contrario, continuando su recorrido hasta impactar contra el edificio. El coche que graba la escena estaba detenido al final de la línea en un semáforo en rojo, justo antes del cruce. Al principio de la línea, se puede ver a un repartidor en bicicleta bajarse rápidamente de su vehículo en el momento del descarrilamiento y alejarse. Un transeúnte también corre para evitar el paso del tranvía. Tras el choque, el tren se inclinó hacia el lado opuesto, deteniéndose en medio de una nube de polvo y destellos de luz provenientes de la catenaria.

El hombre que falleció en el descarrilamiento era un italiano nacido en 1966 y residente en Rozzano (Milán). Quedó atrapado bajo el tren, un Tramlink de la línea 9 con dirección a Porta Genova, que se descarriló y se estrelló contra un escaparate por causas aún bajo investigación.

"Pensé que era un terremoto. Estaba sentado y caí al suelo junto con los demás pasajeros. Fue terrible", declaró a ANSA uno de los pasajeros del tranvía que descarriló esta tarde en Milán.

"Por suerte, solo me di un golpe en la rodilla, pero el hombre a mi lado sangraba por la cabeza", continuó. "Me costó un poco levantarme y bajar", añadió.

"En 70 años, como milanés de verdad, nunca había visto un accidente como este". Esta es la historia de un hombre cuya esposa viajaba en el tranvía de la Línea 9 que descarriló esta tarde en Viale Vittorio Veneto. "Mi esposa recibió un golpe en el costado y tres personas cayeron sobre ella en el choque. El tranvía ni siquiera iba tan rápido", añadió. La mujer fue trasladada al Hospital Fatebenefratelli para una revisión.

La unidad que descarriló es un Tramlink bidireccional de última generación con aproximadamente un año de servicio; el vehículo está equipado con tecnología avanzada, es totalmente accesible y cuenta con un innovador sistema de videovigilancia para mejorar la comodidad de los pasajeros. Con 25 metros de largo, consta de tres vagones interconectados con 66 plazas.

A bordo hay diez cámaras internas conectadas al centro de seguridad de ATM para una monitorización constante, sistemas de infomovilidad en tiempo real, monitores que indican paradas y rutas, y puertos USB para cargar smartphones. Comenzó a operar en las líneas 7 y 31 el año pasado y, desde entonces, se utiliza en la línea 9, una de las líneas más emblemáticas de Milán, con un recorrido circular que conecta la Piazza della Repubblica con Porta Venezia y atraviesa numerosos barrios residenciales y comerciales.

La primera ministra Giorgia Meloni expresó sus más sinceras condolencias por el grave accidente ocurrido en Milán, según un comunicado del Palazzo Chigi. "A título personal y en nombre de todo el gobierno", continúa el comunicado, "la primera ministra expresa su cercanía a las familias de las víctimas, expresa su solidaridad con la ciudad de Milán y expresa sus más sinceros deseos de pronta y completa recuperación a los heridos". (ANSA).