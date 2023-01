Italia descarta concesiones al preso anarquista Alfredo Cospito pese a su huelga de hambre

El Gobierno de Italia ha subrayado este martes que no dar√° ning√ļn trato de favor al preso anarquista Alfredo Cospito, que lleva m√°s de cien d√≠as en huelga de hambre y ha sido trasladado de c√°rcel despu√©s de que haya empeorado su estado de salud.

Cospito, que cumple condena por un ataque contra un directivo empresarial en 2012 y un atentado en una comisaría de Policía en 2006, inició la huelga para pedir que no se cataloguen sus crímenes como terrorismo, ya que esto abre la puerta a un régimen penitenciario más duro equivalente al de los líderes de la mafia.

Su reivindicación se ha traducido también en protestas en las calles y las autoridades investigan la posible relación del caso con ataques a instalaciones diplomáticas de Italia en el extranjero. El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha condenado este martes "la violencia contra el Estado y las autoridades".

El ministro de Justicia, Carlo Nordio, también ha aseverado que "no se trata con la violencia" y ha dejado claro que Italia no dejará de aplicar el régimen especial a Cospito. Así, ha advertido de que el traslado del preso no supone una "cesión", sino que consagra el "principio sagrado y obligatorio" de vigilar su salud, informa la cadena Rai.

El Gobierno asume que habr√° m√°s protestas en las pr√≥ximas horas y ha ordenado reforzar la seguridad de sus representaciones de Italia en otros pa√≠ses. Entre los objetivos atacados en los √ļltimos d√≠as figura el Consulado italiano en Barcelona.

Europa Press