Italia detecta ciberataques dirigidos contra disidentes chinos

La policía de Italia informó el miércoles que detectó ciberataques contra el Ministerio del Interior con el objetivo principal de obtener información sobre disidentes chinos refugiados en el país europeo.

"No parece que se haya sustraído ningún dato sensible relacionado con las actividades operativas", afirmó la fuerza en un comunicado, al precisar que sus conclusiones fueron transmitidas a la justicia.

La institución no especificó cuándo tuvieron lugar esos intentos de piratería, aunque el periódico LA NACION había informado que el Ministerio del Interior fue objeto de ataques cibernéticos entre 2024 y 2025.

Según ese diario, hackers chinos obtuvieron una lista de unos 5.000 policías, muchos de los cuales tenían misiones sensibles, como la lucha contra el terrorismo y el seguimiento de los disidentes chinos refugiados en Italia.

"Las actividades maliciosas fueron rápidamente detectadas por la policía (encargada de la ciberdelincuencia) en el marco de la vigilancia rutinaria de los sistemas informáticos del Ministerio del Interior", añadió la policía en su comunicado.

De acuerdo con LA NACION, el descubrimiento del ataque perjudicó la creciente cooperación entre Italia y China en la lucha contra el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia, la trata de personas y el crimen organizado.

Esta ayuda incluía, en particular, la colaboración para investigar las actividades de grupos mafiosos chinos rivales en el centro textil de Prato, cerca de Florencia.