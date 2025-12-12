Italia detiene a 34 saqueadores de tumbas sospechosos de vaciar yacimientos arqueológicos

Por Alvise Armellini

ROMA, 12 dic (Reuters) - Las autoridades italianas declararon el viernes que habían detenido a 34 "saqueadores de tumbas" sospechosos de robar tesoros de yacimientos arqueológicos de Sicilia y Calabria.

El saqueo del rico patrimonio artístico y arqueológico italiano es un problema secular, pero la brigada de arte de los Carabinieri ha tenido algún éxito en los últimos años en la recuperación de objetos robados.

En Sicilia, nueve personas ingresaron en prisión preventiva y 14 en arresto domiciliario, acusadas de asociación ilícita, robo de bienes culturales, comercio de bienes robados y falsificación, informaron la policía y la fiscalía.

Los agentes incautaron unos 10.000 objetos arqueológicos, entre ellos 7.000 monedas emitidas por varias ciudades-estado griegas que existieron en Sicilia en la antigüedad, informó la fiscalía de Catania en un comunicado.

La policía también incautó de cientos de vasijas de barro y terracota, anillos de bronce, broches y puntas de flecha. El valor total estimado de los bienes recuperados asciende a 17 millones de euros (US$20 millones), según la fiscalía.

Las autoridades también descubrieron un laboratorio clandestino en Catania que fabricaba monedas antiguas, cerámicas y utensilios de cobre falsos, e incautaron algunas monedas saqueadas en Alemania, donde habían sido introducidas de contrabando para su reventa.

En Calabria, dos personas ingresaron en prisión preventiva y nueve en arresto domiciliario por cargos similares. Los fiscales de la ciudad de Catanzaro dijeron que los sospechosos habían operado con el "consentimiento implícito" de un clan mafioso local de la Ndrangheta.

Sicilia alberga varios yacimientos arqueológicos romanos y griegos, como el Valle de los Templos de Agrigento. Calabria también posee un rico patrimonio histórico.

(1 dólar = 0,8531 euros)

