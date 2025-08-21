Italia detiene a un ucraniano por los ataques al gasoducto Nord Stream, según la fiscalía alemana

Por Rachel More

BERLÍN, 21 ago (Reuters) -

La policía italiana ha detenido a un ucraniano sospechoso de coordinar los ataques contra los gasoductos Nord Stream, informó el jueves el fiscal general de Alemania, que añadió que sería llevado ante un juez alemán tras ser extraditado.

Considerado por Rusia y Occidente como un acto de sabotaje, nadie ha asumido la responsabilidad de las explosiones que dañaron gravemente los gasoductos que transportan gas desde Rusia a Europa en septiembre de 2022, lo que marcó una escalada importante en el conflicto de Ucrania y agravó una crisis de suministro energético en el continente. El sospechoso, identificado únicamente como Serhi K. en virtud de las leyes alemanas de protección de la privacidad, formaba parte de un grupo de personas que colocaron artefactos en los gasoductos cerca de la isla danesa de Bornholm en septiembre de 2022, según un comunicado de la fiscalía.

Él y sus cómplices habían partido de Rostock, en la costa nororiental de Alemania, en un velero para llevar a cabo el ataque, decía, y añadió que la embarcación había sido alquilada a una empresa alemana con la ayuda de documentos de identidad falsificados a través de intermediarios.

Las autoridades actuaron en virtud de una orden de detención europea contra el sospechoso, que se enfrenta a cargos de colusión para provocar una explosión, sabotaje inconstitucional y destrucción de edificios.

Los agentes lo detuvieron por la noche en la provincia de Rímini, en la costa adriática italiana, según el comunicado de la fiscalía alemana.

