Italia dice que EE. UU. recortó drásticamente aranceles propuestos a la pasta tras revisión

ROMA, 1 ene (Reuters) - El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia dijo el jueves que Estados Unidos redujo drásticamente los aranceles propuestos para varios fabricantes italianos de pasta tras una reevaluación de sus actividades en Estados Unidos

En octubre, Estados Unidos dijo que 13 empresas italianas de pasta se enfrentarían a un gravamen adicional del 92% -además de la tasa regular del 15% sobre la mayoría de las importaciones de la UE- a partir de enero de 2026, acusando a dos productores en particular, La Molisana y Garofalo, de vender pasta a precios injustamente bajos

Sin embargo, tras una revisión, el Departamento de Comercio de Estados Unidos redujo el arancel de La Molisana al 2,26%, mientras que el de Garofalo quedó fijado en el 13,98%, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano en un comunicado

Los 11 productores restantes, que no fueron examinados individualmente en la revisión, se enfrentan a un arancel del 9,09%

"El nuevo cálculo de los aranceles es una señal de que las autoridades estadounidenses reconocen la voluntad constructiva de cooperación de nuestras empresas", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores

Añadió que las conclusiones completas de la revisión estadounidense se darían a conocer el 11 de marzo, y añadió que el ministerio seguiría prestando ayuda a las empresas afectadas en las próximas semanas

La amenaza de aranceles a la pasta había sido una vergüenza para la primera ministra Giorgia Meloni, que esperaba que sus estrechos lazos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protegieran a las empresas italianas de cualquier arancel adicional

Las exportaciones totales de pasta de Italia valían más de 4.000 millones de euros (US$4.700 millones) en 2024, según datos de la agencia nacional de estadísticas ISTAT. El mercado estadounidense supuso casi US$800 millones para las empresas italianas. (Reporte de Crispian Balmer; Editado en Español por Ricardo Figueroa)