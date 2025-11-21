Italia doblega a Bélgica y sueña con el triplete en la Copa Davis

Italia, anfitriona de la fase final y campeona de las dos ediciones anteriores de la Copa Davis, se clasificó por tercer año seguido para la final de este torneo al dominar 2-0 a Bélgica en la primera semifinal este viernes en Bolonia.

El domingo, en la lucha por una nueva Ensaladera, los italianos se enfrentarán a España, privada de Carlos Alcaraz, o a la Alemania de Alexander Zverev, que se enfrentan el sábado en la segunda semifinal.

Italia llegaba a esta semana con las expectativas rebajadas por las ausencias de sus dos mejores jugadores, Jannik Sinner (2º del mundo) y Lorenzo Musetti (8º), pero por ahora todo le está saliendo perfecto.

Flavio Cobolli (22º), su número uno en esta fase final, selló el boleto a la final levantando siete bolas de partido para ganar a Zizou Bergs (43º) por 6-3, 6-7 (5/7) y 7-6 (17/15), después de 3 horas y 4 minutos de batalla.

"Desde hace cinco años que estoy en el puesto, no he visto nada parecido", afirmó el capitán de los italianos, Filippo Volandri.

"Este partido ha sido increíble, al final importaba solo un 5% la táctica y un 95% el corazón", estimó.

Italia conseguía así su segundo y definitivo punto, luego de que en el primer duelo individual Matteo Berrettini (56º) hubiera ganado con más facilidad (6-3, 6-4) a Raphaël Collignon (86º).

"El público tiene evidentemente su importancia. Pero no he ganado por eso", sonrió Berrettini, en alusión al apoyo entusiasta de los tifosi en la grada del Super Tennis Arena de Bolonia.

Duelo de cañoneros

Contra Bergs, Cobolli hizo valer su único break del primer set para adjudicarse esa manga por 6-3.

En un partido entre dos de los mejores sacadores del circuito, ninguno concedió ni las más mínima bola de quiebre en el segundo set, que terminó en la muerte súbita, donde Bergs venció 7/5 y forzó la tercera manga.

Allí la batalla volvió a ser apasionante y Cobolli respondió con saques letales cuando tenía bolas de break en contra.

Con 5-4, Cobolli tuvo dos bolas de partido, que su rival levantó.

Se llegó luego a un nuevo tie-break, en el que después de 32 puntos Cobolli cerró el encuentro con un servicio ganador.

La última derrota de Italia en un cruce de Copa Davis se remonta a septiembre de 2023.

Italia es además la primera selección en jugar tres finales seguidas de la Davis desde que lo hiciera Australia, campeona en 1999 y subcampeona en 2000 y 2001.

Ahora, los transalpinos pueden comenzar a pensar en España o Alemania, frente a los que sus números en la Davis son muy diferentes.

Ante España, Italia ganó siete de sus trece enfrentamientos, mientras que perdió en seis de los ocho que tuvo con Alemania.

