Italia: El deporte aumenta su impacto en el PBI

Así lo reveló el "Informe Deporte 2025", encargado por el ministro de Deporte y Juventud, Andrea Abodi, y editado por el Instituto para el Crédito Deportivo y Cultural (ICSC) y por el organismo gubernamental Deporte y Salud.

El estudio, presentado en el Foro Itálico, destacó que los 32.000 millones de euros generados por el deporte durante 2023 representan un aumento del 30,1% en comparación con el año anterior, mientras que se destaca un aumento del 2% en la creación de puestos de trabajo.

El reporte también muestra que 2 de cada 3 italianos llevaron un estilo de vida activo durante 2024, con un comportamiento sedentario que alcanzó su mínimo histórico (33,2%).

De hecho, hay 38 millones de italianos activos en Italia en comparación al millón de ciudadanos que durante 2023 dejaron el sofá y optaron por un estilo de vida activo.

El estudio resalta además que Italia cuenta con 78.000 instalaciones deportivas y 114.000 espacios deportivos, muchos de los cuales requieren regeneración o remodelación, ya que más del 40% datan de las décadas de 1970 y 1980.

El panorama también confirma la persistencia de disparidades regionales en la distribución de las instalaciones deportivas.

De hecho, las regiones del sur tienen menos instalaciones que la media nacional, acompañadas de una mayor incidencia de instalaciones que no funcionan.

En estas zonas, el porcentaje de instalaciones inactivas alcanza el 15%, en comparación con la media nacional del 8%, con picos de hasta el 19% del total regional.

"Estas cifras nos hablan de una Italia que, por primera vez, se opone a la tendencia y ha tomado conciencia de la cadena de valor del deporte", declaró Abodi al inaugurar la presentación del Informe Deporte 2025.

"Estamos satisfechos, pero el juego nunca termina", subrayó el ministro de Deportes y Juventud durante la presentación del reporte, el cual reveló además que durante 2024 aumentaron las exportaciones de artículos deportivos, que generaron 4.700 millones de euros, con Estados Unidos, Francia y Alemania como principales mercados.

El estudio también destaca el valor social del deporte: los proyectos de infraestructura financiados por el ICSC tienen un Retorno Social de la Inversión (SROI) superior al 4,8%, mientras que las inversiones en proyectos sociales y en ciertas áreas generan un retorno del 8,42%.

"El informe confirma la importancia de contar con un marco de información actualizado y sistemático capaz de orientar eficazmente las políticas públicas para el desarrollo del sector deportivo", resaltó a su vez Beniamino Quintieri, director general del ICSC.

Por su parte, Marco Mezzaroma, presidente de Deporte y Salud, remarcó la importancia de "preparar el sistema para futuras inversiones en deporte".

"Todas estas cifras nos ayudan a comprender quiénes somos y a planificar el futuro, estableciendo prioridades. Las cifras no son discutibles. Debemos aplicarlas a nuestras propias situaciones", aseguró luego el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio.

En igual sentido se expresó el presidente del Comité Paralímpico Italiano (CIP), Marco Giunio De Sanctis, quien consideró que "este informe ayuda" con el objetivo de aumentar la participación en el deporte paralímpico emergente del mundo.

(ANSA).