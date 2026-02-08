Italia: El Financial Times critica el ticket de 2 euros para ver la Fontana de Trevi

En un artículo publicado en el Financial Times, la historiadora británica Alex von Tunzelmann evoca una de las imágenes más icónicas de "La Dolce Vita" de Federico Fellini, convirtiéndola en la primera línea de su crítica a la decisión de la alcaldía de Roma de introducir el cobro de entrada para acceder al monumento

"Quizás también le habrían pedido que pagara un extra por el gatito", añade con ironía

Guionista y autora del best-seller "Ödolos caídos", dedicado a los monumentos que han protagonizado importantes debates culturales en los últimos años, Von Tunzelmann no minimiza el impacto del turismo de masas ni los costes de mantenimiento

Pero identifica una división más profunda: cobrar por "mirar", argumenta, corre el riesgo de alterar "radicalmente" la relación entre una ciudad y sus símbolos

Las barreras, observa, no son solo físicas, sino también "psicológicas". "Una autoridad controla ahora el acceso a algo que fue construido para el bien común", señala (ANSA)