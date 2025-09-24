Italia: El Gobierno italiano estudia congelar la edad de jubilación en los 67 años

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno italiano está estudiando la posibilidad de congelar la edad de jubilación en los 67 años, lo que cuenta con el respaldo de la Liga de Matteo Salvini y los sindicatos, pero supondría tensionar el sistema de pensiones de un país con una deuda superior al 135%. La ley actual vincula la jubilación con la esperanza de vida y contempla revisiones bianuales para mantener o elevar automáticamente la edad límite para dejar de trabajar. La última modificación se produjo en 2019, cuando subió cinco meses.

La medida obedecería al interés del Ejecutivo de la primera ministra, Georgia Meloni, por maximizar sus posibilidades electorales de cara a los comicios nacionales de 2027. Además, la Liga, que forma parte de la coalición de Gobierno, es favorable a dejar intacta la edad de jubilación. En este sentido, el ministro de Finanzas, Giancarlo Giorgetti (Liga), ya apostó anteriormente por prorrogar los 67 años hasta 2029. Los sindicatos han dado también un espaldarazo a la propuesta.

Fuentes ministeriales han confirmado a 'Financial Times' que la medida aún está valorándose y que cualquier decisión final se tomará teniendo en cuenta "el panorama económico general". La comisión presupuestaria del Parlamento italiano ha estimado que se incurrirá en un gasto extra en pensiones del 0,4% del PBI de aquí a 2040 si no se actualiza la edad de jubilación conforme a la normativa. Así, la deuda podría dispararse hasta el 139% para 2031, esto es siete puntos más que lo previsto actualmente para dicho año.