Italia: El grupo italiano Ferrero negocia tomar la estadounidense Kellogg's, valorada en US$2560 millones, según 'FT'

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - Grupo familiar italiano de alimentación Ferrero, propietario de Ferrero Rocher y Kinder, se encuentra en negociaciones avanzadas para adquirir la empresa estadounidense de cereales para el desayuno WK Kellogg's, en una operación valorada en hasta US$3000 millones (2560 millones de euros), según informa el diario 'Financial Times' y adelantó 'The Wall Street Journal'. La adquisición, que podría anunciarse esta misma semana, valora a la empresa con una prima significativa respecto de su valor de mercado de US$1500 millones (1280 millones de euros), según dos personas familiarizadas con el asunto, que advirtieron de que no hay garantía de que se cierre un acuerdo. WK Kellogg fue escindida en 2023 de su matriz, que cambió su nombre a Kellanova y conservó marcas de snacks como 'Pringles'. El gigante alimentario Mars acordó adquirir Kellanova el año pasado en una operación de US$36.000 millones (30.730 millones de euros) que ahora se enfrenta al escrutinio antimonopolio de los reguladores europeos. El desempeño de WK Kellogg como empresa independiente ha sido decepcionante y sus acciones han tenido un rendimiento inferior al del mercado en general desde separación, según señala el rotativo británico, añadiendo que la empresa tenía una deuda neta de US$569 millones (486 millones de euros) a marzo de este año. Las ventas netas orgánicas de la empresa, con sede en Battle Creek, Michigan, disminuyeron un 5,6% interanual en el primer trimestre, hasta los US$667 millones (570 millones de euros), mientras que el beneficio neto se desplomó un 45,5%, hasta los US$18 millones (15 millones de euros). El mayor accionista de WK Kellogg es la Fundación WK Kellogg, una fundación benéfica con aproximadamente el 16% de las acciones en circulación. De su lado, Ferrero fue fundada en 1946 por el confitero italiano Pietro Ferrero y en la actualidad sigue siendo propiedad familiar, y su nieto, Giovanni, es el presidente ejecutivo.

LA NACION servicio-de-noticias