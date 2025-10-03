Italia: El ministro de Economía italiano insta al BCE a seguir recortando tipos mientras la inflación siga controlada

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Economía italiano, Giancarlo Giorgetti, ha instado este viernes al Banco Central Europeo (BCE) a recortar los tipos de interés para dinamizar la actividad económica en la eurozona, según se desprende del proyecto de ley de presupuestos.

"El estancamiento generalizado de la economía europea sugiere que, mientras se cumpla con el mandato del BCE [de mantener la inflación en el 2%], sería deseable un entorno de tipos más acomodaticio", ha explicado Giorgetti en un documento consultado por 'Bloomberg'.

En su última reunión de septiembre, el BCE mantuvo el precio del dinero en el 2% y se mostró optimista sobre las perspectivas de crecimiento e inflación, lo que ha reducido las expectativas de rebajas adicionales a corto plazo.

El Gobierno de la primera ministra Georgia Meloni aprobó este jueves un plan presupuestario que prevé que el gasto por intereses de la deuda pública pase del 3,9% en 2025 y 2026 al 4,1% en 2027. Para 2028, repuntaría todavía más, hasta el 4,3%.