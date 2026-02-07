Italia: El Plan Mattei, US$1.400 millones para el crecimiento

Además, el número de países participantes, inicialmente nueve y ahora 14, aumentará en los próximos meses. Estas son algunas de las cifras que se desprenden de un análisis elaborado por fuentes diplomáticas sobre la estrategia de cooperación del gobierno con el continente africano.

Este será el tema central de la misión de la primera ministra, Giorgia Meloni, a Adís Abeba, donde participará en la segunda cumbre Italia-África el viernes próximo y, al día siguiente, como invitada de honor, en la Asamblea de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, a la que se espera la asistencia del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, entre otros.

Dos años después del lanzamiento de la iniciativa italiana, anunciada por Meloni con un presupuesto de 5.500 millones de euros, proyectos principalmente relacionados con el agua, la agricultura y las infraestructuras empiezan a tomar forma.

Desde el principio, el Plan Mattei se presentó como una estrategia nacional, y quienes lo siguen de cerca esperan que su destino no esté ligado a la ideología política de los futuros gobiernos: "Hay una gran expectación en África; no entenderían que todo se paralizara en un año".

Vinculado al objetivo de frenar la migración ilegal, el Plan también se lanzó para restaurar la influencia de Italia y la UE en un continente donde, en las últimas décadas, han prevalecido los intereses de Rusia y China.

Con esto en mente, el plan pretende aumentar su visibilidad internacional, tras la coordinación con la iniciativa europea Global Gateway y la participación en proyectos a largo plazo como el Corredor de Lobito.

En comparación con hace dos años, según señalan fuentes diplomáticas, se ha producido un aumento de las líneas de crédito y las solicitudes de colaboración con Italia, incluso de países históricamente vinculados a otros actores internacionales.

La mayoría de los recursos desplegados hasta ahora provienen del Fondo Climático Italiano (aproximadamente 800 millones de euros) y del Banco Mundial, destacan fuentes diplomáticas. También impactan los del Fondo África, una herramienta a través de la cual CDP apoya a las empresas que operan en el continente africano, con 110 millones de euros en financiación para la construcción de una planta en Asuán, Egipto, que se convertirá en la mayor instalación de generación fotovoltaica y almacenamiento de energía del mundo.

También se destacan las colaboraciones con el FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) en Senegal y Costa de Marfil. Además, el Banco Africano de Desarrollo ha creado una línea de financiación abierta a varios países, a la que se han unido los Emiratos Árabes Unidos y Dinamarca: las asignaciones de Italia para proyectos bajo este paraguas serán al menos igualadas por el Banco Africano de Desarrollo. Otros 100 millones de euros, explican las mismas fuentes, provienen de la Medida África de Simest, destinada a las pymes que invierten en el continente.

El gobierno italiano se muestra optimista respecto al despliegue de aún más recursos en 2026, destacando el interés no solo de países europeos, como Corea del Sur, una escala en una de las últimas misiones de Meloni.

En los últimos meses, destacan fuentes italianas, el método de escucha ha funcionado, desarrollando proyectos basados en las prioridades señaladas por los socios africanos, con el agua casi siempre como prioridad. Se explica que la burocracia a veces ralentiza los procesos, pero en general, los proyectos avanzan más rápido que los plazos africanos. (ANSA).