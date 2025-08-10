Italia: En 2025 ya se quemaron 56.263 hectáreas

Esta tendencia alcanzó su punto máximo en las dos últimas semanas de julio: desde principios de año hasta el 17 de julio, el total de hectáreas quemadas fue de 30.988 (43.400 campos de fútbol) y 653 incendios. Del 17 al 31 de julio, 25.275 hectáreas se convirtieron en humo, con 198 incendios.

Así lo afirma el informe "Italia en humo", publicado por Legambiente desde Rispescia (Grosseto), donde Festambiente concluye hoy.

Estos datos "preocupantes", explica el informe, son resultado del análisis y reprocesamiento de los datos de Effis, lo que ha supuesto para el país un lamentable récord: a finales de julio, se superó la superficie quemada en 2024, que había sido de 50.802 hectáreas con 1515 incendios.

Las áreas protegidas también se ven cada vez más amenazadas por los incendios: en 2025, 18.700,53 hectáreas de áreas Natura 2000 se convirtieron en humo en 253 incendios. Legambiente afirma que Italia no puede permitirse perder su patrimonio verde.

Desde su festival en Rispescia, la asociación lanza un llamamiento contra la emergencia de incendios, "cada vez más crónica, que afecta repetidamente a diversas zonas del país, especialmente recientemente al corazón del Parque Nacional del Vesubio. El incendio que se ha desatado en esta zona es un duro golpe y un grave suceso que exige a todos la orden y la acción inmediata".

"Desde California hasta Francia e Italia —comentó Stefano Ciafani, presidente nacional de Legambiente—, la emergencia por incendios es implacable. Lo preocupante es que en nuestro país esta emergencia se ha vuelto cada vez más crónica. Por eso, Festambiente lanza hoy un enérgico llamamiento, recordándonos que, para combatir los incendios, es fundamental adoptar un enfoque integrado basado en la prevención, la detección, la vigilancia y el control activo".

"Los planes de prevención de incendios forestales por sí solos no son suficientes. Deben integrarse con los planes forestales y de adaptación al cambio climático, esenciales para proteger la naturaleza y la biodiversidad de los parques.

Además, los incendios también se combaten mediante la plena aplicación de la ley, comenzando por la actualización del registro de zonas afectadas y la ampliación de las sanciones por incendios forestales a cualquier tipo de incendio", agregó.

(ANSA).