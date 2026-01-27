Italia: en busca de médicos brasileños para fortalecer la atención médica

La última misión tuvo lugar recientemente, con Roberto Volpe, presidente de la Unión Regional de Residencias para Ancianos del Véneto (URIPA), que visitó Rio Grande do Sul, uno de los principales destinos de la inmigración italiana en el siglo XIX.

Rio Grande do Sul es "un socio natural en el sector salud, ya que contamos con un sistema de excelencia, con universidades y hospitales de vanguardia en un estado donde casi la mitad de la población es de ascendencia italiana. Esto proporciona una base sólida para desarrollar colaboraciones científicas bilaterales aún más profundas", explicó Valerio Caruso, Cónsul General de Porto Alegre.

"No se trata solo de cubrir la escasez de personal, sino de fomentar el intercambio de experiencias entre dos entidades que comparten valores, tradiciones y, en muchos casos, incluso el mismo idioma", observó.

Por otro lado, Italia se considera uno de los mercados sanitarios más dinámicos de Europa y un destino atractivo para los médicos italianos.

La exención legal vigente (hasta el 31 de diciembre de 2029) facilita la integración de los médicos extranjeros.

"Se trata de un decreto ley destinado a abordar la situación de emergencia; la normativa crea un proceso rápido y simplificado con una burocracia simplificada a la espera del reconocimiento ordinario del ministerio y, por consiguiente, la inscripción formal en el registro médico", subrayó el abogado Jacopo Mauri, del bufete Golden Star, con sede en Milán, quien, junto con su socia Flavia Galvao, con sede en Río de Janeiro, trabaja en un proyecto de facilitación en colaboración con la consultora internacional de recursos humanos Adecco.

Las estadísticas revelan la grave escasez de médicos en Italia. Según datos publicados recientemente por Panorama Sanit…, la brecha se sitúa en aproximadamente 16.500 profesionales y se prevé que se agrave, con la jubilación de aproximadamente 39.000 profesionales y una concentración de egresos (3.200 al año) entre 2029 y 2033.

"La formación en Brasil se caracteriza por un gran rigor académico", explicó Galvao.

"Nuestras universidades son reconocidas por su riguroso proceso de selección y su investigación de alta calidad. Y, en particular, el acceso a la facultad de medicina se encuentra entre los más competitivos de Latinoamérica", señaló.

Según estimaciones de la Asociación de Médicos de Origen Extranjero (AMSI), en 2025, el número de profesionales sanitarios procedentes del extranjero alcanzará los 47.600. En concreto, en Piamonte, la región que publicó sus listas, más de tres mil migrantes cualificados se acogieron a la exención, y se estima que la situación es similar en otras regiones del norte de Italia.

Sin embargo, las regiones del centro y el sur presentan un panorama más diverso, en parte porque algunas administraciones, como la del Lacio, aún no adoptaron la medida.

"Aquí gestiono historiales médicos menores, una tarea que requiere no solo experiencia clínica, sino también una excelente capacidad de escucha y una respuesta oportuna. Esta experiencia me permite crecer profesionalmente en un entorno dinámico y aportar valor a la comunidad local mediante una atención atenta y oportuna al paciente", afirmó la doctora brasileña Aline Almeida Westphol, quien lleva varios meses trabajando en primera línea en Cerdeña, en una sala de urgencias de la Autoridad Sanitaria Local de Gallura. (ANSA).