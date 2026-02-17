Italia: En el corazón de Nápoles, las llamas destruyen el Teatro Sannazaro

Según testigos, el humo fue visible durante horas, desde casi todos los rincones de la ciudad, mientras las llamas devoraban un símbolo napolitano.

La alarma fue dada por un residente a las 6:05 (hora local) y, poco después, cuando los bomberos llegaron al lugar, "la situación era ya crítica", aseguró el representante provincial, Giuseppe Paduano El hombre que dio aviso del siniestro había sido invadido por el humo, que le llegaba a las rodillas.

Luego, desde la ventana, vio que la cúpula del teatro estaba envuelta en llamas.

Desde allí, comenzaron las huidas, las labores de rescate y la constatación de que el Sannazaro había sido completamente destruido por las llamas.

La propietaria del teatro Sannazaro, Lara Sansone, y su esposo Salvatore Vanorio, no pudieron dejar de llorar durante horas y, angustiados, vieron cómo la causa de sus vidas se convertía en humo.

"Para mí, es como un duelo", dijo la nieta de la legendaria actriz Luisa Conte, quien hizo un llamamiento a las instituciones: "No nos abandonen".

"Esta pequeña gran joya de Nápoles recuperará su antigua gloria. Se lo prometo", aseguró el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, quien estará mañana en Nápoles.

"Trabajaremos juntos para devolver el teatro a la ciudad", afirmó, por su parte, el alcalde Gaetano Manfredi.

Pero, mientras tanto, los daños son extremadamente graves.

Una estimación inicial de los expertos los sitúa entre 60 y 70 millones de euros.

En ese contexto, por ahora es imposible determinar con exactitud qué ocurrió.

La fiscalía está investigando por homicidio involuntario, pero la investigación apenas comenzó.

El comandante del cuerpo de bomberos consideró "demasiado pronto" el hecho de poder determinar la causas, pues "todavía hay mucho humo en el interior".

Las llamas afectaron la segunda y la cuarta planta de los edificios adyacentes: si el incendio se originó en un departamento, como se supone inicialmente, también habría afectado a la tercera planta.

Por lo tanto, es plausible, aunque aún no está claro, que el incendio se originara en el teatro.

Actualmente, se evacuaron 25 departamentos, 15 de los cuales sufrieron daños de diversa consideración.

Por ese motivo, unas 60 personas no dormirán en sus casas esta noche.

Además, cuatro personas resultaron intoxicadas y dos bomberos sufrieron heridas leves tras un derrumbe dentro del teatro.

El incendio se extinguió después de unas seis horas, pero tomará tiempo asegurar toda la zona y evaluar la seguridad de todos los edificios adyacentes.

Entretanto, seguían las lágrimas de Lara Sansone y las de los residentes afectados.

El subsecretario de Cultura, Gianmarco Mazzi, sostuvo que se hará "todo lo posible por el Sannazaro".

"Estaremos aquí hoy, mañana y hasta que se reconstruya el teatro. Ya se están buscando fondos, y se están llevando a cabo conversaciones con el Municipio y la Región para abordar la emergencia y planificar la reconstrucción".

Asimismo, la Asociación General Italiana del Espectáculo (AGIS) estableció "una red con todos los teatros y operadores privados del sector para iniciar un proceso de recaudación de fondos para apoyar al Sannazaro¯, explicó Mazzi.

La temporada ya está en marcha y, para evitar interrupciones, varios teatros, incluido el Politeama, expresaron su disposición a recibirla.

El alcalde Manfredi también deslizó que ya existen ideas para evitar cortes, pero serán verificados antes de cualquier anuncio, "porque estamos intentando concretarlos", completó.

(ANSA).