Italia envía una fragata para proteger a Chipre

Italia decidió enviar una fragata para proteger a Chipre después que un ataque con drones contra una base británica en esa isla mediterránea la involucró en la guerra en Medio Oriente, anunció este sábado la primera ministra, Giorgia Meloni.

"Para garantizar la seguridad de las fronteras de la Unión Europea, estamos desplegando una fragata italiana a Chipre", dijo Meloni en un mensaje en video.

Se trataba, dijo, de "un acto de solidaridad europea, pero sobre todo, de prevención".

"Nuestra posición es muy clara: italia no forma parte del conflicto y no tiene intención de ser parte de él", añadió.

La fragata "Federico Martinengo", equipada con misiles y con más de 160 efectivos a bordo, zarpó de Tarento, en el sur de Italia, el viernes por la tarde, informaron medios de comunicación.

Meloni dijo que Italia había mantenido "estrechos contactos" con el Reino Unido, Francia y Alemania sobre cómo "evitar una mayor escalada".

El jueves dijo que planea enviar ayuda de defensa aérea a los países del Golfo alcanzados por ataques iraníes lanzados en represalia a los ataques estadounidenses e israelíes.