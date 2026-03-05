Italia enviará medios de defensa aérea para ayudar a países del Golfo

Italia enviará medios de defensa aérea a los países del Golfo afectados por los ataques iraníes de represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel, dijo este jueves la primera ministra, Giorgia Meloni.

"Italia, al igual que Reino Unido, Francia y Alemania, tiene la intención de enviar ayuda a los países del Golfo. Estamos hablando claramente de defensa, defensa aérea (...) porque hay decenas de miles de italianos en esa zona y alrededor de 2.000 soldados que debemos proteger", dijo.

Además, expresó Meloni en declaraciones a la radio RTL 102.5, "el Golfo es vital para los suministros de energía".

Al ser consultada sobre la posible implicación de las tres bases militares estadounidenses en Italia, Meloni dijo que tenían autorización para "operaciones sin bombardeo".

Cualquier cambio en esta orientación, acotó, tendría que ser considerado por el gobierno, y probablemente por el parlamento italiano.

Pero "hasta la fecha, no tenemos solicitudes al respecto", aseguró.