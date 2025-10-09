Italia enviará tropas a Gaza si se necesitan fuerzas de paz, según un ministro

MILÁN, 9 oct (Reuters) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia ha acogido con satisfacción el acuerdo sobre la primera fase del plan de alto el fuego para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha afirmado que el país está dispuesto a enviar tropas si se necesitan fuerzas de mantenimiento de la paz.

“La paz está cerca”, dijo Antonio Tajani el viernes en la red social X. “Italia, que siempre ha apoyado el plan de Estados Unidos, está dispuesta a poner de su parte para consolidar el alto el fuego, entregar nueva ayuda humanitaria y participar en la reconstrucción de Gaza. También estamos dispuestos a enviar tropas si se crea una fuerza internacional de mantenimiento de la paz para reunificar Palestina”.

(Información de Claudia Cristoferi; edición de Gianluca Semeraro y Christian Schmollinger; edición en español de Jorge Ollero Castela)